曾大膽裸全背演出 譚凱琪《金宵》 肉搏陸永性交改運

下周將踏入38歲嘅無線小花譚凱琪（Zoie）捱足19年，向來夠乖肯搏肯捱，3年前喺劇集《致命復活》泳池大露背戲，令唔少網友驚讚「索爆！」去年，童顏Zoie終於憑《大帥哥》中「天嬌」一角成功彈起，殺出重圍成為大台力捧姐仔。Zoie最近喺《金宵大廈》單元《金丁》中，孖住人夫陸永上演意識、動作、對白大膽講性交轉運法的戲。上位Zoie繼續唔錫身，以吊帶背心、浴袍再大派「福利」，現實中有個有米男友、半隻腳踏入少奶生活嘅佢話：「我唔迷信，因為我相信成功係要靠雙手創。」



採訪：方騫平 髮型：Steve Hair salon



場地：香港九龍東皇冠假日酒店



近年譚凱琪的角色相當有發揮，在收視高達有25.5點的熱播劇《金宵大廈》最引人入勝的單元《金丁》中，亦有話題戲份。譚凱琪演一名好識計數的「精明」會計師，為求喺愛情路上有一線希望，跟前度陸永用「性交轉運法」再續前緣，故事大膽，背後令人有反思。



Zoie坦言不論監製、朋友都坦言拭目以待：「因為劇情所需，我會着黑色bra top，浴袍，鏡頭、對白、意識都大膽。同做形體藝術家嘅《踩過界》好唔同，嗰個雖然尺度都大，但為藝術而犧牲，今次係目標為本。其實當初接到角色時我曾好迷惘咁問監製『講性交轉運，咁係咪成日喺牀度拍？』亦都好奇怪點解會搵我，公司好身材女藝員有好多，可能我可塑性都幾大，係監製眼中嘅乖乖女、奸奸哋、蠢蠢哋…乜都得，自己係感情豐富嘅人，只要角色寫得好，我就拍得好自如。」



曾被指思想單純的Zoie強調自己唔迷信：「睇到新聞見到一啲無知少女、少婦被騙財騙色，都可以藉此提示大家要小心。但強調一點，單純同迷信係兩回事，我的確係易信人，但要改變命運，要助運，我成日覺靠自己努力實際啲，哈！種金呢啲搵唔到我笨。例如進修增值自己，咁所有嘢會行得順，我會用理性角度去睇，唔想做啲虛無縹渺嘅事，比如睇完風水，要擺陣要改裝修，跟住嚟做好吃力。不過，我知道呢行有啲人會好迷信，細個都聽人贈我幾句，但大咗怕聽完個心噏住。早年離開小室後，我簽過一間台灣公司短時間，台灣經理人比較迷信同我改咗個藝名，後來我感覺唔多舒服都用返本名，而且好快離開咗間公司，根本冇用過藝名出過道。」



問陸永強硬程度



她又劇透說：「劇中同陸永一開始就有肉搏場口，反而意識及對白更大膽，過程中會形容對方身體部位強硬程度，我都好驚訝問：『真係咁講呀？可以出到街咩？』。件事既大膽又搞笑，但同陸永對手好笑場口又OK，認真講啲搞笑嘢。」問到陸永有冇澄清現實中係「硬漢子」？她大笑說：「咁有機會認識佢太太時要問番佢太太！」