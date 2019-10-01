  • 2019年10月1日 星期二
  • 32º
  • 45%
熱門： 王宗堯開槍反修例三罷港鐵

日報新聞 > 娛樂

天嬌彈出

2019-10-01 列印
18年尾《大帥哥》 ■Zoie飾演嘅天嬌，同大帥哥張衛健展開孽緣。
16年《致命復活》 ■大露背戲令唔少網友激讚「索爆！」
Previous Next

  童顏Zoie近年來時有機會演上位角色，16年在劇集《致命復活》中一場泳池大露背戲，養眼跑出。翌年再在《不懂撒嬌的女人》演失婚媽媽Annie，繼續為劇性感，裸背演牀上戲。去年尾，再抽到支好籤，在無線劇集《大帥哥》中，飾演偶像「大帥哥」張衛健嘅日本間諜太太「天嬌」，被洪永城槍殺一幕，死前對張衛健真情表白惹來好大回響，網民紛說「還我天嬌」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd