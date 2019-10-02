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《黑魔后2》全球首映禮 安祖蓮娜拖子女撐場

2019-10-02 列印
■安祖蓮娜盛裝出席主演的《黑魔后2》首映。
■安祖蓮娜帶同子女撐場即成焦點。
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　　荷里活女星安祖蓮娜祖莉主演的《黑魔后2》在洛杉磯時間十月一日舉行全球首映禮，安祖蓮娜跟同行子女Shiloh、Pax、Zahara及一對龍鳳胎Vivienne和Knox成為焦點，由於18歲大仔Maddox在韓國入讀大學未有現身。一家六口都以黑色服飾示人十分吸睛，搶盡同場米雪菲花（Michelle Pfeiffer）、艾麗芬寧（Elle Fanning）等風頭。艾麗在戲中飾演Aurora公主，她昨日以綠色仙女裙打扮示人，貫徹甜美作風。

　　提到8月時在首爾送Maddox返學，安祖坦言跟囝囝說再見時「哭得很醜」「我認為自己準備好送他離開，我肯定他穿了對的鞋、對的外套及眼鏡，你知道做母親有多辛苦嗎……在機場他不想我離開，他想我陪着他，我情緒激動就因為這樣。」

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