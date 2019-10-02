myTV SUPER 18台開台滿月 方駿暉強勢加盟

myTV SUPER 18台開台一個月，無線昨日特假將軍澳電視廣播城舉行「myTV SUPER 18台開台滿月慶祝儀式」，並隆重介紹五位皇牌主持，包括積奇、文東、馬可思、郭世浩，及正式強勢加盟的主持方駿暉。會上，五位主持介紹myTV SUPER 18台的豐富節目內容之外，亦公佈自今年九月馬季開鑼以來，五十七場賽事中myTV SUPER 18台節目「賽事全方位」貼中31場頭馬，超過一半賽事，其中更貼中四次「四重彩」。同時，嘉賓湯洛雯及馮盈盈除了向主持們討教心得之外，更特別送贈紅雞蛋及蛋糕助興。出席活動者還包括：MyTV Super Limited營運總裁林桂興先生、OTT內容主管林立誠先生及監製王美雁，活動司儀由鄺家銘擔任。



電視廣播有限公司旗下OTT平台myTV SUPER一直致力為用戶提供多元化節目內容，其中包括超過五十五條頻道及超過六萬八千小時點播節目，讓用戶免受任何時間、地點、屏幕的限制，隨時隨地收看不同類型的節目。為進一步提供更多元化的節目內容，由九月一日起，myTV SUPER全新頻道myTV SUPER 18台正式啟播，為廣大用戶提供全面本地賽馬資訊，內容包括馬圈消息、晨操片段、賽前分析、賽事直播和賽後檢討等。



笑談馬圈賽事



全新頻道myTV SUPER 18台涵蓋本地賽馬資訊外，亦有特備節目《後生仔傾馬仔》，與觀眾笑談馬圈趣事。而myTV SUPER更增設「賽馬」專區，提供貼士、賽事、預測、策略等賽馬資訊。為慶祝「myTV SUPER 18台」啟播，所有客戶（商業客戶除外）均可免費收看六個月，觀看日期為二零一九年九月一日至二零二零年二月二十九日。myTV SUPER 18台為廣大用戶提供全面且多元化的賽馬節目，藉此讓觀眾對賽事更透徹了解，提升勝算把握。



*節目如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準



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