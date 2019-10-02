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myTV SUPER 18台開台滿月 方駿暉強勢加盟

2019-10-02 列印
強勢加盟 ■著名評馬員方駿暉強勢加盟myTV SUPER 18台。
開台滿月 ■無線特假將軍澳電視廣播城舉行「myTV SUPER 18台開台滿月慶祝儀式」。
討教心得 ■嘉賓湯洛雯及馮盈盈出席助興兼向一眾王牌主持討教心得。
節目：賽事全方位 (Trackside) 播放時間：賽馬日頭場開跑前30分鐘 主持：方駿暉、積奇、郭世浩(日馬)/ 文東(夜馬) 內容：全方位賽事現場評述， 分析跑道狀況、沙圈馬匹狀態、賠率變動、騎練手影， 使觀眾對賽事形勢更透徹了解，提升勝算把握。 主持亦會因應賽事形勢和賽日變化， 為大家提供即場選擇，助大家搵膽。賽事進行期間，觀眾更可透過WhatsApp與主持溝通。
節目：賽馬結果 (Race Review) 播放時間：(日馬) 賽日下午7:00 (夜馬) 賽日晚上11:30 主持：方駿暉、文東 (日馬); 方駿暉、郭世浩 (夜馬) 內容：賽事結束後，與大家一同重溫賽事，檢討騎師和馬匹的表現。到底是水準之作、抑或表現失準呢? 透過重溫和同日同程時間比較，大家可以看清楚各駒實力! 主持更會從中發掘潛質馬匹，推介給大家往後跟進。
節目：賽馬預測 (Race Forecast) 播放時間：賽日前一天晚上8:00 主持：方駿暉、積奇 內容：綜合跑道、途程、賠率、檔位、騎練合作、馬匹狀態和往績等因素, 為各場賽事作出詳盡分析, 提供賽事精選; 加插馬匹陣上預計走位圖, 賽事形勢更顯清晰。「18攻略」為觀眾精選重心場次, 提供馬匹選擇。
節目： 齊齊賺 (Win Together) 播放時間：賽日前一天晚上9:45 主持：文東 內容：賽日場地、騎練數據分析， 連同各主持會以自身強項， 如觀操、計算步速、往績等， 為大家精選馬匹、提供策略， 冀能在短線或長線為觀眾帶來理想回報。
節目：賽事檔案(Weekly Race Highlight) 播放時間：星期一下午5:00 內容: 一週賽事重溫， 各駒陣上成績一目了然。
節目：晨操快靚正 (Trackwork Quick Look) 播放時間：逢夜賽前一天晚上7:45/ 逢日賽前一天晚上7:40 主持：積奇 內容：各場參賽馬晨課片段，配以精闢、扼要論述，讓觀眾可於短時間了解馬匹態況。
節目： 跳躍馬場 (Glance at the Racecourse) 播放時間：賽日前兩天晚上7:45 主持：積奇 內容：報道本地賽馬新聞和晨操動態，掌握馬圈消息，同時看穿馬房心意，看誰正在部署出擊? 哪些騎師手執惡馬，積極備戰，可以看高一線?從晨課發掘當fit馬匹， 推介給觀眾「Fit爆馬場」有程馬。
節目：睇排位 做功課 (Race Homework) 播放時間：排位日晚上 8:00 主持：郭世浩、馬可思 內容：與觀眾一同為賽日做準備，看清排位形勢、人馬配搭、馬匹配備變動， 介紹初出新馬，同時參考馬匹過去陣上走勢或近期試閘表現，以掌握馬匹實力、了解賽事，助計算馬匹的勝算機會。
方駿暉 入行三十年，擅長賽績理論同數據分析，人稱方Sir。
積奇 入行超過三十年，每朝都入沙田觀操，風雨不改，每次試大閘都唔會錯過。擅於觀察馬匹狀態起落，質新初出馬的進度，堅持觀操選馬是最重要一環。
文東 首屆「講馬之王訓練班」優異學員，獲獎後曾參與不同類形的評馬工作，多年來穿梭港、澳兩地賽馬會，具備豐富賽前預測和直播賽馬節目工作經驗。
郭世浩 經第二屆「講馬之王」訓練班入行，曾擔任賽事評述員，擅長賽事檢討、形勢分析、馬匹形格、腳法、跑姿亦有研究; 對於新馬特質及海外賽事亦有獨特研究。
馬可思 從事傳媒同賽馬行業近二十年，亦擔任馬會賽日普通話賽事評述員十年,擅長結合唔同元素，例如晨課、狀態、騎練，以至人馬千絲萬縷嘅關係，以宏觀角度分析各匹參賽馬嘅機會，希望令馬迷更容易在選馬時去蕪存菁。
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　　myTV SUPER 18台開台一個月，無線昨日特假將軍澳電視廣播城舉行「myTV SUPER 18台開台滿月慶祝儀式」，並隆重介紹五位皇牌主持，包括積奇、文東、馬可思、郭世浩，及正式強勢加盟的主持方駿暉。會上，五位主持介紹myTV SUPER 18台的豐富節目內容之外，亦公佈自今年九月馬季開鑼以來，五十七場賽事中myTV SUPER 18台節目「賽事全方位」貼中31場頭馬，超過一半賽事，其中更貼中四次「四重彩」。同時，嘉賓湯洛雯及馮盈盈除了向主持們討教心得之外，更特別送贈紅雞蛋及蛋糕助興。出席活動者還包括：MyTV Super Limited營運總裁林桂興先生、OTT內容主管林立誠先生及監製王美雁，活動司儀由鄺家銘擔任。

　　電視廣播有限公司旗下OTT平台myTV SUPER一直致力為用戶提供多元化節目內容，其中包括超過五十五條頻道及超過六萬八千小時點播節目，讓用戶免受任何時間、地點、屏幕的限制，隨時隨地收看不同類型的節目。為進一步提供更多元化的節目內容，由九月一日起，myTV SUPER全新頻道myTV SUPER 18台正式啟播，為廣大用戶提供全面本地賽馬資訊，內容包括馬圈消息、晨操片段、賽前分析、賽事直播和賽後檢討等。

笑談馬圈賽事

　　全新頻道myTV SUPER 18台涵蓋本地賽馬資訊外，亦有特備節目《後生仔傾馬仔》，與觀眾笑談馬圈趣事。而myTV SUPER更增設「賽馬」專區，提供貼士、賽事、預測、策略等賽馬資訊。為慶祝「myTV SUPER 18台」啟播，所有客戶（商業客戶除外）均可免費收看六個月，觀看日期為二零一九年九月一日至二零二零年二月二十九日。myTV SUPER 18台為廣大用戶提供全面且多元化的賽馬節目，藉此讓觀眾對賽事更透徹了解，提升勝算把握。

*節目如有更改，以myTV SUPER最後公佈為準

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