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升Cup寫真招惹千萬飯局 33C孫慧雪封胸 乖乖陪老公

2019-10-02 列印
闊身衫顯肥 ■當日素顏雪雪打扮casual，同老公着上情侶tee配闊身裙褲，似足初孕look。
禁買透視 ■老婆睇中件珠片透視裝，Edwin馬上有意見。
愛妻號 ■雪雪揀衫，其夫一直陪伴兼畀意見。
厚切下巴 ■雪雪因為近日拍飲食節目，日食4餐，發晒福又雙下巴。\
賀曾國祥 ■日前，雪雪夫婦飛咗去北海道參加曾國祥王敏奕嘅婚禮。
黐身囝囝 ■兩歲兒子Riley同媽咪好似樣又超級黐身。
升Cup寫真招惹千萬飯局 33C孫慧雪封胸 乖乖陪老公
大胸有腦 ■城巿大學語文系畢業嘅雪雪，早前同時推出散文集及寫真。
MV晒腿 ■近日谷新歌《幸福的錯覺》嘅雪雪，MV晒招牌靚腳。
怒減27磅 ■瘦咗27磅後，雪雪影咗呢輯靚相，順便出寫真。
人妻有價 ■ 早前雪雪一出新寫真，即有人以1,000萬邀請佢出席飯局。
終極性感 ■月前，雪雪有份嘅寫真集《私圖》，見產後嘅她上圍更澎湃，佢都話「睇番啲相都有啲誇張。」
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　　 擁33C魔鬼身材嘅孫慧雪，自17年誕下B仔Riley後，曾因堅持餵母乳暴脹成一團肉，女神崩壞。早前，雪雪瘦身27磅後影咗輯寫真唔好浪費，就夾埋其他女模合輯出寫真集。結果產後升cup嘅雪雪更有睇頭，噴血寫真惹嚟千萬飯局邀請，做咗人妻都咁有價有市。日前下午，雪雪同老公Edwin(羅天彥)拍拖行中環ifc。見佢零妝戴眼鏡，仲着上闊身衫褲密封好身材，喺老公身邊乖乖做番個賢妻良母囉！ 採訪 : 張詠森

　　現年37歲嘅前宅男女神孫慧雪，16年與有米圈外人Edwin結婚，翌年7月誕下8磅10安士嘅重磅囝囝Riley。為咗畀BB最好營養，新手媽媽堅持唔修身餵母乳，結果三圍暴脹成一團肉，高峰期體重逾140磅。但月前人妻開啟瘦身大計，為迎接拍新劇及谷新歌，怒減27磅後影咗輯寫真，月前同時推出其散文集《那個願沒有圓》，以及與鄧洢玲等女模合輯出寫真集《私圖》。升cup靚相曝光，雪雪即引嚟有心人問價。佢喺社交網po出whatsapp對話截圖，寫下：「又來啦！唔好意思，要block你了！」見有人出一千萬邀人妻出席飯局，雪雪直接say no。

有幸福家庭嘅雪雪，o依家除咗開心湊兩歲寶貝仔，工作亦接踵而至。入行14年嘅佢年初首推出歌曲《小說故事》圓歌星夢，日前再推第2首派台歌《幸福的錯覺》，MV搵嚟老公好友周俊偉做男主角，加埋拍網劇及拍節目等搵唔少錢。

鬆身衫似有喜

黐身囝囝近日開始返學前班，雪雪多咗好多私人時間嘞！日前下午，雪雪就孖住老公去中環二人世界。見人妻當日陪honey行街着得好密實，既無化妝又刻意穿上鬆身衫褲遮好身材，驟眼睇以為要恭喜佢，再有喜訊添呀！兩公婆穿上情侶tee行大眾化時裝店。Edwin好有耐性陪愛妻揀衫，見雪雪主攻白色衫裙，隨手拎起珠片裙、白色長袖top等睇，丈夫一直在旁畀意見。逗留約廿分鐘，雪雪揀中4、5件衫，其夫即主動找數，然後雙雙再行吓超市嘅熟食部，逛多陣就出商場路邊取車走人。
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