升Cup寫真招惹千萬飯局 33C孫慧雪封胸 乖乖陪老公

擁33C魔鬼身材嘅孫慧雪，自17年誕下B仔Riley後，曾因堅持餵母乳暴脹成一團肉，女神崩壞。早前，雪雪瘦身27磅後影咗輯寫真唔好浪費，就夾埋其他女模合輯出寫真集。結果產後升cup嘅雪雪更有睇頭，噴血寫真惹嚟千萬飯局邀請，做咗人妻都咁有價有市。日前下午，雪雪同老公Edwin(羅天彥)拍拖行中環ifc。見佢零妝戴眼鏡，仲着上闊身衫褲密封好身材，喺老公身邊乖乖做番個賢妻良母囉！ 採訪 : 張詠森



現年37歲嘅前宅男女神孫慧雪，16年與有米圈外人Edwin結婚，翌年7月誕下8磅10安士嘅重磅囝囝Riley。為咗畀BB最好營養，新手媽媽堅持唔修身餵母乳，結果三圍暴脹成一團肉，高峰期體重逾140磅。但月前人妻開啟瘦身大計，為迎接拍新劇及谷新歌，怒減27磅後影咗輯寫真，月前同時推出其散文集《那個願沒有圓》，以及與鄧洢玲等女模合輯出寫真集《私圖》。升cup靚相曝光，雪雪即引嚟有心人問價。佢喺社交網po出whatsapp對話截圖，寫下：「又來啦！唔好意思，要block你了！」見有人出一千萬邀人妻出席飯局，雪雪直接say no。



有幸福家庭嘅雪雪，o依家除咗開心湊兩歲寶貝仔，工作亦接踵而至。入行14年嘅佢年初首推出歌曲《小說故事》圓歌星夢，日前再推第2首派台歌《幸福的錯覺》，MV搵嚟老公好友周俊偉做男主角，加埋拍網劇及拍節目等搵唔少錢。



鬆身衫似有喜



黐身囝囝近日開始返學前班，雪雪多咗好多私人時間嘞！日前下午，雪雪就孖住老公去中環二人世界。見人妻當日陪honey行街着得好密實，既無化妝又刻意穿上鬆身衫褲遮好身材，驟眼睇以為要恭喜佢，再有喜訊添呀！兩公婆穿上情侶tee行大眾化時裝店。Edwin好有耐性陪愛妻揀衫，見雪雪主攻白色衫裙，隨手拎起珠片裙、白色長袖top等睇，丈夫一直在旁畀意見。逗留約廿分鐘，雪雪揀中4、5件衫，其夫即主動找數，然後雙雙再行吓超市嘅熟食部，逛多陣就出商場路邊取車走人。