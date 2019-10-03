想行有型歌手路線 ﻿新人陳凱詠﻿﻿唔敢攝吳雨霏個位﻿

處女歌《想突然》推出了半年後，環球唱片新人陳凱詠（Jace）最近再出新歌《想正常》。為配合快歌，MV有3個玩嘢造型，其中一個駁長髮，露膊兼露腰，Jace好忘我咁喺鏡頭前扭吓扭吓，有型中帶點性感。問到係咪趁師姐吳雨霏(Kary)專心湊仔時爭取表現？她大笑說：「嘩！我唔敢咁諗呀，但佢好型，唱情歌時有脆弱同觸動人心嘅一面，係我學習對象。」採訪：方騫平 化妝：Echo Make Up



髮型：Derrick @ Muse Hair 服裝：Mo&Co 場地：To.Gather



陳凱詠介紹第二首主打歌，話《想正常》係第2部曲，講一段關係出現摩擦，其實係可以放鬆啲退後一步，唔好刻意去諗啲問題，關係必定會有所改善：「新歌不論曲風、唱法、MV造型比較玩嘢，有串串地型女感覺，好開心公司畀機會我試呢個style，唔使按傳統方式演繹。喺MV入面我有3個造型，會邊唱邊跳，真係超級好玩。其中着白色Bra Top嘅造型都好特別，朋友話好有新鮮感。」



無信心收兵



Jace認為自己25歲可以玩多啲O靚妹仔嘢，性感就唔可以嘞。問到係咪想攝到師姐吳雨霏型女個位？她即落閘，「我唔敢諗攝位，但都想向呢方面試多啲，我鍾意百變，Kary絕對做得到，佢可以好型、霸氣有壓台感、又可以脆弱、性感、甚至乖乖女，初入環球時有幸見過Kary一面，但fans上身唔敢向佢取經，不過，佢好nice，希望遲啲有機會再問。」另外，最近Jace同男團ERROR成員梁業（肥仔）等拍ViuTV長劇《娛樂風雲》，第一次拍長劇邊收劇本邊拍，相當有趣，唯一唔知結局有啲徬徨：「劇中我做一個有『公主病』嘅死O靚妹女藝人，唔肯努力練歌、學舞，成日當肥仔係兵，最難係講啲好難啟齒嘅對白，如：『梗係啦，我咁靚！』講完都打冷震呀！因為同我本人性格完全唔同，現實中邊有自信心收兵呀？」



