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遭整蠱專家當眾惡搞 Justin Timberlake黑面

2019-10-03 列印
■Justin與妻子謝茜嘉比爾（右）出席時裝周時被惡搞，令他全程黑面。
■整蠱專家Vitalii從人群中撲向Justin，拉着他的右腳！
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　　美國男歌手Justin Timberlake近日與女星妻子謝茜嘉比爾，到法國出席巴黎時裝周活動。前日Justin與老婆往睇騷時卻遭到大整蠱，來自烏克蘭以惡搞名人紅星而出位的整蠱專家Vitalii Sediuk，今次的目標是Justin，當日Justin與謝茜嘉下車後步入會場時，Vitalii突然從人群當中撲向Justin，更拉住了他的右腳，令Justin差點站不穩，保安見狀立即撲向前將Vitalii拉起帶走！

　　其後Justin雖然望着老婆笑了一笑，但似乎心情大受影響，出席時裝騷時全程木無表情，甚至有點黑面。其實Vitalii多次整蠱紅星，曾因為打畢彼特令他眼鏡爆裂而被控。

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