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《PD X 101》造票影響大 師姐組合IZ*ONE受牽連

2019-10-03 列印
■已出道的IZ*ONE同樣受造票醜聞影響。
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　　韓國人氣選秀節目《PRODUCE X 101》（PD X 101）早前爆出投票涉嫌造假的消息，fans憤然向警方投訴，經過調查後，前日已證實票數有造假的情況，更將節目製作人立案調查，有指當中律師亦表示將會公開真實排名，引來軒然大波。由於《PD X 101》涉嫌造假，令眾多聲稱公開投票的選秀節目都被調查，而同系列節目《PRODUCE 48》，有部份成員的所屬公司也有造票嫌疑。

　　韓警方因《PD X 101》而搜查了三間經理人公司，據指同時亦對《PD 48》部份成員的公司進行搜索調查，據指已有介入投票過程的證據，若屬實的話，可能影響到因《PD 48》而出道的IZ*ONE之後的活動。

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