李嫣萬元波鞋Logo失蹤 淡妝Baby拍買菜真人騷

王菲和前夫李亞鵬的女兒李嫣已13歲，過往不時在社交網炫富，引起網民熱話，最近王菲花費80萬人民幣一年學費，送李嫣到瑞士讀書，她的富貴留學生活亦成網民焦點。日前她將與同學出遊的照片放上網，有網友估計她的名牌袋約值9500港元，名牌波鞋值8200港幣，未計衣衫已近二萬元。不過有眼利的網友發現，在李嫣一張單人照，她腳上名牌鞋的Logo似是被「執走」，未知是否被父母提醒勿再炫富。



至於另一位網民熱話炫富女神Angelababy（楊穎），早前以超過六成票數被內地網民推舉為「惡感度女星」第一名，網民不但討厭Baby有意無意晒富貴生活，更不屑她只要發一張圖就自行炒作登上微博熱搜。近日有內地網友在菜市場捕獲Baby，只化淡妝的她打扮低調，不過她身邊有一隊攝製隊，似乎正拍真人騷。圖︰網上圖片



