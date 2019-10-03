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金牌製片崔寶珠設靈 鮑起靜方平張同祖致祭

2019-10-03 列印
■崔寶珠將長眠將軍澳華人永遠墳場。
■左起：方平、鮑起靜及張同祖到場送別好友。
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　　曾參與製作多部著名香港電影的「金牌製片」崔寶珠於9月8日因病離世，享年74歲，昨日假殯儀館設靈，將於今日舉行大殮儀式，禮畢靈柩隨即出殯往將軍澳華人永遠墳場安葬。崔寶珠曾打造不少經典電影，眾多電影人包括：成龍、李連杰、楊紫瓊、曾志偉、周星馳、郭富城、林峯、張震、李安、袁和平、劉偉強、林超賢、林小明和文章等，紛致送花圈哀悼。

　　金像美指奚仲文和資深電影製片人鍾珍昨結伴到靈堂，導演方平與太太鮑起靜、導演張同祖、張婉婷、羅啟銳、文章、施南生、岑建勳、劉天蘭、鮑德熹和元彬等，亦先後抵殯儀館致祭。

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