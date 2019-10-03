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小Justin豪搞婚禮 晒恩愛騷巨鑽婚戒

2019-10-03 列印
■小Justin和Hailey的黑白婚照，價值200萬美元（約1560萬港元）巨鑽戒好搶眼。
■人妻伸脷扮可愛。
■咀嘴照讚太太索。
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　　25歲加拿大小天王Justin Bieber，去年已跟拍拖數月的名模Hailey Baldwin在紐約註冊結婚，新婚1年後，兩人再於美國時間9月30日，在南卡羅萊納州舉行白色夢幻婚禮。外媒指小Justin為o氹22歲愛妻，豪擲130萬美金（超過1千萬港幣）搞婚禮，單是佈置婚禮場地的白玫瑰和洋甘菊就總值30萬美金（約235萬港幣）！而婚禮嘉賓亦星光熠熠，有歌手Ed Sheeran、Usher、韋史密夫兒子積登史密夫，還有Kendall Jenner和Kylie Jenner等154人出席。

　　小Justin其後在社交網大晒甜蜜婚照，可見人妻戴上搶眼巨鑽婚戒，人夫更留言：「我的新娘好（加個火公仔，表示好hot、索！）」及「很期待永遠和你一起」。

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