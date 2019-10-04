闊別3年 牛一開演唱會 ﻿泳兒搏盡﻿﻿挑戰上紅館﻿

本月16日37歲生日的泳兒（Vincy）送給自己的賀禮，就是當晚於九展舉行《重新感應泳兒演唱會》。距離上次開show經已有3年，加上同fans齊齊賀壽好有意思，原來當晚還有深層意義：「我希望今次畀到公司強心針，視為登陸紅館show前嘅一次熱身，因為紅館有輪椅位，到時仲可以推埋媽咪入場見證，所以會竭盡所能，唔會留力。」



採訪：方騫平 場地：港島太平洋酒店 Island Pacific Hotel



服裝：noveltylane 髮型：Franco Chung @Leonardo 3 Hair Corner 化妝：木子維納_Vena



泳兒出道13年開咗8次個唱，初出道差不多年年開小型演唱會，但卻喻今次個唱為「升級試」，係挑戰上紅館的階梯：「今次主題叫《重新感應泳兒演唱會》，係畀機會我重新感受自己喺樂壇、音樂事業上仲想做啲乜嘢，亦都希望入場觀眾感受到我呢3年嚟心態上嘅改變及成長。以前我屬於被動型，直至提出做暗黑系列新歌《野木蘭》，開始進取，今次個唱有加入個人意見、心思落去，當然要求有狂野、恐怖演出，雖然我唔介意着性感戰衣，但唔想以性感搶fo，要睇美感、健康、安全，同埋行乜風格！睇番多年前《十二個我》黑色bra top同埋白色裙心口開咗個大窿嘅性感MV造型，真係不堪回首，好嘩然！但，每個歌手都會經歷過唔同時期，我班fans都唔太鍾意我露太多，而且我身材只係普通貨，唔叫好肉哋，對比新加坡同學直情係冇嘢睇，可能我細細粒，視覺上覺得豐滿。」



唔覺身材好



問到會否邀請被指撞樣「姊妹」許靖韻做表演嘉賓？她即說：「嘉賓未定實呀……而且似張曼玉、舒淇就話啫，要似梗係似女神好啦，似泳兒都唔知戥對方開心定唔開心，我唔介意成日俾人話撞樣，但會替對方咁諗。年前我搵咗許靖韻、容羨媛、許願一齊拍《四不像》MV自嘲一吓，反正自己又唔係賣樣，都得啖笑囉。」



