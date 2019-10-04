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六本木首會茱麗葉 ﻿宮崎葵﻿﻿開心到想喊﻿

2019-10-04 列印
■宮崎葵（左）見到偶像茱麗葉甚興奮。
■是枝率領眾演員出席首映禮。
■是枝新作《真實》由嘉芙蓮丹露和茱麗葉庇洛仙主演。
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　　日本名導是枝裕和首部跨國合作新片《真實》，昨於東京六本木舉行首映禮，該片主角、兩大法國影后嘉芙蓮丹露和茱麗葉庇洛仙齊齊亮相。為日文版配音的女星宮崎葵亦有現身，她坦言首次見到偶像茱麗葉開心到想喊。圖：網上圖片



　　是枝裕和去年憑《小偷家族》獲康城影展最高殊榮金棕櫚獎，而新作《真實》早前亦成為本年度威尼斯影展的開幕電影。

　　昨日該片於東京六本木舉行首映禮，是枝率領嘉芙蓮丹露和茱麗葉庇洛仙現身，為日本版配音的宮崎葵和宮本信子也有亮相，參演《小偷家族》的8歲童星佐佐木光結則負責送花。

　　宮崎葵去年10月為丈夫岡田准一誕下兒子後，昨日是產後首度現身公開場合，已回復產前纖瘦身形的她，表示首度與偶像茱麗葉見面，高興得差點哭了出來呢！《真實》將在剛揭幕的釜山電影節上映，是枝裕和亦獲選為「年度亞洲電影人獎」。

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