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《失蹤》入選亞洲電影節 阿嬌難忘炎夏拍攝見暈

2019-10-04 列印
■阿嬌回想拍《失蹤》時的辛苦，表示十分難忘。
■阿嬌與余安安在片中飾演母女。
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　　由鍾欣潼（阿嬌）、顧美華及余安安等主演的電影《失蹤》入選今屆香港亞洲電影節（HKAFF）「午夜狂熱」電影系列，電影將於11月9日搶先首映。

　　阿嬌得知《失蹤》入選香港亞洲電影節後，大為興奮，她表示：「好開心，尤其要多謝台前幕後嘅付出。因為呢部戲好多場境都係山上發生，攝影器材係人肉搬上山，拍嗰陣又係炎夏，試過朝早打風落大雨，晏晝出猛太陽，大家都好辛苦，自己戲服需要穿風褸，山上不停跑，好焗好熱，一度頭暈暈。」

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