大女入讀學前班 方媛不排斥為城城追仔

方媛和郭富城結婚後，先後誕下女兒Chantelle及Charlotte，平日她會專心湊女。昨日她應邀出席品牌慈善活動，雖然她好耐冇工作，但面對鏡頭亦沒有不習慣，她說：「大女Chantelle正入讀學前班，現在大部份時間都是照顧小孩，但遇到喜歡的工作我也會做，皆因有父母幫忙照顧女兒。」她又指老公很支持她工作，至於可會生多個？她笑說：「暫時未有，已經有兩個寶寶，其實都挺忙。（可希望追個仔？）不排斥。」



另外，關禮傑女兒關楓馨亦有現身活動，她表示最近忙於小朋友教育方面的工作，也希望有機會在娛樂圈發展，會先報讀一些演藝課程進修作準備，有機會也想和爸爸父女檔合作。



