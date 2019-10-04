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﻿快閃穿耳

2019-10-04 列印
■本身戴咗粒鑽石耳環嘅孫佳君，呢日在耳骨位再釘窿。
■啱啱釘完窿，耳仔紅晒。
■孫佳君急步離開，上車走人。
■早前孫佳君一身新潮打扮、左耳穿上一排耳環喺日本打卡。
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  日前傍晚，孫佳君做完運動後落咗銅鑼灣時代廣場地庫一間首飾店。見搽上紅唇嘅辣媽坐低揀咗一對閃石耳環，未幾職員服侍佢一輪，左耳骨位已穿上新耳環兼耳仔發紅。其後，孫佳君眼利有記者，即急步離開。
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