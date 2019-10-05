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﻿結伴重遊澳洲 翠如爆洪永城搵壯陽補品

2019-10-05 列印
■洪永城及黃翠如係好有默契嘅老拍檔。
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        洪永城（Tony）及黃翠如昨日宣傳TVB節目《出走澳洲》，翠如爆大鑊指Tony在澳洲喪搵被指有壯陽功效的補品「袋鼠精」，但強調她的老公蕭正楠沒有這個需要；Tony則澄清只是好奇，自己從未被女伴投訴「性能」。

        今次兩人重回10年前去過的澳洲景點，勾起不少回憶，翠如笑言是作為一個完結，踢爆Tony只想與小花及港姐合作，又指Tony他在節目中半裸晒胸肌，可惜驚現肚腩。同時又去搵「袋鼠精」幫手，Tony表示只是好奇心驅使，又反指翠如行幾百呎高的運動場頂時驚到腳軟兼眼濕濕。
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