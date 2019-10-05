積極學整甜品 ﻿苟芸慧﻿﻿：﻿﻿老公樂做白老鼠﻿

人妻苟芸慧昨日出席一公開活動時大爆閨房樂，指老公陸漢洋平日有幫她吹頭，更學髮型師用兩個風筒幫她吹，出來很有驚喜效果。勤於學做甜品的苟姑娘坦承，目前做甜品比「造人」更加積極！



苟芸慧留有一把長長秀髮，原來老公陸漢洋有份呵護，更會幫手吹頭，好Sweet。不過，苟姑娘都有「慰夫」，最近她報讀了為期一年法式甜品班，老公變成她的白老鼠，「他是很開心的白老鼠，很畀面子食清光，有讚好食的。我亦曾經嘗試改一吓甜品配方，但不太理想，會繼續用心學，兩星期後便要應付中期考試。」



苟姑娘笑言，下廚方面還是交給老公，因他廚藝比較好，而自己最近以素食為主，希望令身體更健康，笑言有幫手烚菜。問她忙於上課可會否影響「造人」大計？她表示暫未有計劃，估計兩、三年後再作打算。



