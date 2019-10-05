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前女助入稟控告 迪尼路涉性騷擾

2019-10-05 列印
■迪尼路跟前助理Graham打官司中。
■Graham指控迪尼路性騷擾。網上圖片
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　　影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）昨被前女助理Graham Chase Robinson入稟告性騷擾及歧視，指他用言語貶低女性，稱呼女性員工為八婆，又笑住爆自己會服食偉哥壯陽，兼叫女助手幻想他去廁所的模樣，更提議她找一位男員工捐精來懷孕。

　　迪尼路透過代表律師Tom Harvey否認指控，並稱Graham有關言論荒誕，迪尼路早於8月入稟，控告Graham涉挪用公司資金作私人用途，並要求她賠償600萬美元。

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