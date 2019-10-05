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﻿直擊 家族擁15億身家 愛坐廉航 有米陳凱琳貼地生活

2019-10-05 列印
零妝無人認出 ■間中出席活動賺奶粉錢外，Grace其餘時間都係湊B大過天，所以習慣零妝。呢日casual wear嘅佢由銅鑼灣鬧市散步返天后都無人認出。
銀包仔摷錢 ■慳妹仔喺銀包仔內，係咁摷一張張摺埋咗嘅錢，有點狼狽。
街坊吹水 ■去年搬到天后千呎豪宅嘅Grace，同店員笑笑口吹水。
媽咪升cup ■昔日被嘲「最平冠軍」嘅陳凱琳，產後大升cup。
贏在起跑線 ■有指Grace兩公婆去年搬到天后，全因為校網好，嘉穎好想囝囝跟他一樣做「華仁仔」。
透bra ■另一日，同一路線行返天后嘅Grace，白衫下透出bra形好吸睛。
人妻鬥水着 ■陳凱琳日前一家三口去完泰國旅行後，隨即飛到大馬，join番陳敏之和高海寧拍節目《仨心友人》。三女仲水着上陣，兩件頭敏之(右)好索！
溫馨之旅 ■Grace上月趁老公有假期，即帶半歲寶貝B仔Rafael到布吉旅行，仲激罕晒兒子正面樣，大眼B仔勁可愛。
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        日前，28歲人妻陳凱琳(Grace)，撇下7個月大寶貝B仔鄭承悅（Rafael），飛咗去馬來西亞，孖好友陳敏之、高海寧等拍攝節目《仨心友行》。索媽Grace返港後，日前一連兩日獨自現身銅鑼灣。見本身屋企勁有米，卻訓練出慳妹本性嘅佢，兩日都喺銅鑼灣徒步經維園行返天后寓所，就算熱辣辣出晒汗都面不改容照行25分鐘，仲一口氣買幾個腸仔包做tea。嘉穎娶到個慳妹靚老婆，儲唔少奶粉錢啦！

22歲當選港姐冠軍，翌年做埋國際中華小姐冠軍，年輕貌美嘅陳凱琳早已萬千寵愛在一身，仲要有家底，娘家位於九龍塘、市值逾億元嘅獨立屋，有指家族坐擁15億身家！正所謂皇帝女唔憂嫁，偏偏Grace心急與現年50歲嘅鄭嘉穎結婚生仔，一於開行turbo，去年8月喺峇里開心出嫁後，今年2月火速誕下B仔Rafael。老公嘉穎嘅吸金能力亦唔低，但兩公婆接二連三被目擊坐廉航外遊，相當慳家！

烈日行25分鐘

  日前下午4時，奀瘦又無化妝嘅陳凱琳一身casual wear襯個土豪金色名牌袋，現身銅鑼灣近皇室堡附近。見佢一邊聽歌、一邊啜住包果汁，輕鬆行入維園，再向天后寓所進發。雖然開始初秋，不過紫外線指數甚強，成30度高溫照頭曬住行廿幾分鐘，都咪話唔熱呀！行到寓所附近，Grace熟路走入麵包店，夾咗幾個每個售價$8嘅腸仔包做tea。然後喺銀包仔內摷出兩張廿蚊紙畀錢，其間與店員有講有笑，明顯係熟客仔。不過是日星媽低調出巡，完全無人認出，證明妝前妝後兩個樣喎！

  另一日，Grace同樣戴黑超戴帽冚星味，好悠閒拎住杯珍珠奶茶邊行邊飲，又係經維園行返天后寓所。其中最養眼莫過於人妻白衫透出bra邊，昔日被嘲係30A「最平港姐冠軍」，做媽咪後上圍三級跳啦！見佢仲打包一杯珍珠奶茶，唔通買畀老公嘉穎嘅？！

採訪 : 梁志明

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