﻿直擊 家族擁15億身家 愛坐廉航 有米陳凱琳貼地生活

日前，28歲人妻陳凱琳(Grace)，撇下7個月大寶貝B仔鄭承悅（Rafael），飛咗去馬來西亞，孖好友陳敏之、高海寧等拍攝節目《仨心友行》。索媽Grace返港後，日前一連兩日獨自現身銅鑼灣。見本身屋企勁有米，卻訓練出慳妹本性嘅佢，兩日都喺銅鑼灣徒步經維園行返天后寓所，就算熱辣辣出晒汗都面不改容照行25分鐘，仲一口氣買幾個腸仔包做tea。嘉穎娶到個慳妹靚老婆，儲唔少奶粉錢啦！



22歲當選港姐冠軍，翌年做埋國際中華小姐冠軍，年輕貌美嘅陳凱琳早已萬千寵愛在一身，仲要有家底，娘家位於九龍塘、市值逾億元嘅獨立屋，有指家族坐擁15億身家！正所謂皇帝女唔憂嫁，偏偏Grace心急與現年50歲嘅鄭嘉穎結婚生仔，一於開行turbo，去年8月喺峇里開心出嫁後，今年2月火速誕下B仔Rafael。老公嘉穎嘅吸金能力亦唔低，但兩公婆接二連三被目擊坐廉航外遊，相當慳家！



烈日行25分鐘



日前下午4時，奀瘦又無化妝嘅陳凱琳一身casual wear襯個土豪金色名牌袋，現身銅鑼灣近皇室堡附近。見佢一邊聽歌、一邊啜住包果汁，輕鬆行入維園，再向天后寓所進發。雖然開始初秋，不過紫外線指數甚強，成30度高溫照頭曬住行廿幾分鐘，都咪話唔熱呀！行到寓所附近，Grace熟路走入麵包店，夾咗幾個每個售價$8嘅腸仔包做tea。然後喺銀包仔內摷出兩張廿蚊紙畀錢，其間與店員有講有笑，明顯係熟客仔。不過是日星媽低調出巡，完全無人認出，證明妝前妝後兩個樣喎！



另一日，Grace同樣戴黑超戴帽冚星味，好悠閒拎住杯珍珠奶茶邊行邊飲，又係經維園行返天后寓所。其中最養眼莫過於人妻白衫透出bra邊，昔日被嘲係30A「最平港姐冠軍」，做媽咪後上圍三級跳啦！見佢仲打包一杯珍珠奶茶，唔通買畀老公嘉穎嘅？！



採訪 : 梁志明



