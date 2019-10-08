處女個唱大壓力暴瘦 ﻿譚嘉荃﻿﻿少布歌衫益Fans﻿

歌手譚嘉荃(Amy) 入行19年，等開個唱等到頸都長，原先於9月5日在九龍灣展貿舉行處女show，最後因天氣關係延期至11月22日，連演出場地都改為旺角麥花臣場館。譚嘉荃意外地轉戰大場，壓力更大，經理人漢洋唔止出錢又出力，仲要做埋心理輔導員，漢洋坦承：「佢係個好需要安全感嘅人。」採訪：方騫平



漢洋為怕譚嘉荃開Show改期會惹來是非，所以堅持改期後於大場舉行。他說：「其實上次開售無耐就Full house啦，雖然細場得500個位，但呢個市道真係好好喇，改期後座位係多咗，有做生意嘅朋友就拍心口同我封蝕本門，話『如果賣唔晒有我哋包底。』睇10月4號門票開售去勢好ok，而且有朋友追加咗啲飛，票房唔係問題。」



而漢洋又指Amy壓力好大，「我同佢做咗好多心理輔導，佢係緊張大師，我同佢講，話個天再畀機會你，等你喺更好場地及環境演出。」今次演唱會改期，漢洋損失6位數字，但買個安心都叫值得：「既然當時預計開show當天有可能會掛八號風球，我唔想Amy開show前承受太大壓力，誠惶誠恐反而做得唔好。」而Amy坦言好需要安全感，始終第一次開演唱會冇乜經驗，比一般人緊張十倍，更消瘦至摸到肋骨，連生日飯都要押後食。她說：「真係要畀掌聲經理人，同時好感謝表演嘉賓李國祥撐到底，改期演出都冇問題。」問到點報答漢洋？漢洋即搶答說：「咁熟唔使啦！最緊要佢做好個show。」至於可會性感演出來答謝觀眾？漢洋即爆料：「原本跳舞部份係着tube top，因為舞台大咗，衫都要再誇張啲，可能再少布啲。」譚嘉荃說：「佢真係嫌我套衫唔夠性感㗎，唯有再keep fit啲配合。」



