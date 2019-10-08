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洛杉磯浪漫出嫁 陳鈺芸感動落淚

2019-10-08 列印
■JuJu喜極而泣，流下感動的眼淚。
■JuJu的婚禮中西合璧，還有中式派對。
■JuJu和Antony在親友見證下結成夫妻。
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　　香港武打女星陳鈺芸（JuJu）與電影導演司徒永華（Antony）十月一日於洛杉磯結婚，兩人在海岸懸崖上的玻璃教堂舉行浪漫婚禮，多位家人和好友從世界各地飛往當地見證。

　　JuJu由爸爸牽手帶進教堂，一對新人亦感動落淚，JuJu說：「多謝老公令我夢想成真！喜悅的眼淚斷落下，當時有點擔心會弄花妝容，好彩冇事。」JuJu和老公行完西式婚禮後，乘古董老爺車到酒店，舉行中式儀式，並以「老香港」為主題舉行結婚派對！

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