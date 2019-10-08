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On仔簽唱會搞到失聲

2019-10-08 列印
■On仔在簽唱會中落力去唱，唱到失聲。
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　　努力宣傳新碟的陳健安（On仔）前晚為「一首歌一個希望」原創歌曲大賽擔任評判，昨日出席新碟《本原》簽唱會，獻唱了兩首歌，更興奮地走到台下與粉絲握手。不過，他接受訪問時突然失聲，並尷尬地表示剛才唱歌時有點激動，因為知道當日不用唱太多歌，用盡了力去唱。他又表示，時下做任何事也困難，希望音樂可以幫助大家抒發情緒，也能帶正力量給大家去面對困境。他說：「現在很多人也失眠，我自己也有一點點，我曾經學過一些方法可以令人放鬆，那就是冥想或做一些瑜伽拉筋動作，只需要5分鐘便可以幫助大家容易入睡。」

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