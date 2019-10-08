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北海道無定向消遙遊 溫碧霞盡情享受二人世界

2019-10-08 列印
■溫碧霞與老公何祖光撇下囝囝慶祝結婚周年。
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　　溫碧霞（Irene）與老公何祖光（Kenny）因為經歷過愛海翻波，而變得更加恩愛及珍惜，兩公婆Sweet到爆，日前兩人飛甩囝囝Xavier到日本北海道，二人世界賞紅葉慶祝浪漫結婚19周年紀念。

　　Irene與老公Kenny遊玩了北海道多個地方：「周年紀念我地想揀一個舒服又人煙稀少的地方慶祝，所以揀北海道，每次來到呢度欣賞大自然風景份外安靜舒服，呢度好舒服，我地浸下溫泉，食下日本美食，最愛吃日本水果，我哋每日都冇計劃行程，一早起身，想到邊就去邊。」

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