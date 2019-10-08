陳瀅被嫌棄腿粗

陳瀅的緋聞男友陳家樂，最近再被拍得現身她的寓所樓下，陳瀅再次否認男方是到訪香閨，更稱不知他去探望誰，總之與她無關。



陳瀅只希望將注意力落在工作上，昨日她為無線新劇《愛美麗狂想曲》開工，稍後緊接拍《伙計辦大事》，劇中為了演貨Van司機，首日開工早上便要剪掉留了多年的長髮，大感不捨！她說：「角色有點壞女孩Feel，本來要着超短褲，但監製嫌我的腿不夠幼，最終改穿長褲，不少朋友也說我大隻了，其實我是為了角色去做Gym操線條呢！」



