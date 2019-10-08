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具慧善落力谷新書　安宰賢拍劇強顏歡笑

2019-10-08 列印
■安宰賢對住鏡頭明顯有點強顏歡笑。
■安宰賢低着頭與新劇拍檔吳漣序對劇本。
■宣佈暫停工作的具慧善，昨稱會為其新書宣傳。
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　　韓國男星安宰賢與女星具慧善，原是圈中「模範夫妻」，但早前鬧離婚互數臭史，令兩人形象大跌。

　　具慧善在鬧離婚後曾入院割除囊腫，並宣佈暫停工作，但仍積極更新其社交網，昨日又留言表示會接受訪問，落力為其新推出的書籍宣傳。而安宰賢在鬧出離婚風波後，一直趕拍新劇《有缺陷的人》，早前曾被發現一個人呆等埋位拍劇。而劇組昨日則發放他與女主角吳漣序的合照，以及他們對劇本的相。安宰賢略顯消瘦，而且對鏡頭亦有點強顏歡笑。圖：網上圖片

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