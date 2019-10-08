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紅館演唱會明日開鑼 謝安琪預告：好多短片

2019-10-08 列印
■謝安琪日前到米蘭睇時裝騷。
■謝安琪在米蘭搵了很多靚景拍片。
■演唱會主題曲有機械人頭的宣傳照。
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　　謝安琪（Kay）為明日（9日）在紅館舉行一連4場的演唱會作預告，指今次的個唱將一反傳統：「演唱會將會以類似音樂劇嘅形式呈現，純以歌曲表達，又冇對白，感謝Juno（麥浚龍）為配合今次演出主題拍攝咗好多短片。」

　　早前Kay到米蘭4日3夜睇時裝騷外，亦抽空在當地搵靚景拍片。Kay表示為令入場觀眾可以置身寧靜和充滿想像的空間，之前已經呼籲歌迷毋須帶備螢光棒或燈牌等，希望他們細心欣賞她的演出。而Kay演唱會的主題曲《773312》日前派台，用上大量電子樂器，再配⼀張剩下機械人頭的Kay宣傳照，有別於她近年的歌唱風格。

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