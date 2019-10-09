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福山雅治牀戲惹Fans呷醋

2019-10-09 列印
■福山雅治與石田百合子驚喜現身謝票。
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　　50歲的日本保鮮型佬福山雅治，與石田百合子主演的新片《在午前終結》，前晚在東京舉行試映會，在電影播畢之後，兩名主角驚喜現身謝票，觀眾好開心。福山與石田都入行逾20多年，25年前曾一起拍廣告，今次才首度合拍電影，石田稱今次「重逢」再合作感到特別高興。

　　二人去年投入拍攝時剛巧是石田的生日，今次為宣傳亦剛巧是石田的生日，福山連續兩年為石田慶生。不過，福山的fans就不太高興，因為二人在片中有牀戲，前晚一名觀眾被問到看完該片的感想，該觀眾竟在二人面前說：「我是福山fans，看到牀戲太過嫉妒了！」令場面尷尬，福山卻即時大笑。圖：網上圖片

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