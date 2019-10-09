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藤岡靛《Sherlock》首播收視理想

2019-10-09 列印
■藤岡靛和岩田(左)兩型男帶挈收視。
■藤岡靛拉小提琴晒音樂才華。
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　　日本富士電視台「月九」劇場曾炮製出多套經典劇集包括《悠長假期》等，但前幾年被指製作水準低，收視大不如前。不過，近期「月九」成績似有回春之勢，前晚播出的新劇《Sherlock》開播，在不被看好之下，亦有12.8%不俗的收視，被指是男主角藤岡靛及岩田剛典產生的型男效應。

　　藤岡靛15年演出NHK台晨早劇場《阿淺來了》，扮演歷史人物五代友厚，才突然爆紅。不過，其後他演出的劇集反應麻麻，令藤岡慘被封「收視毒藥」，幸而他加上岩田剛典，兩名型男成功發揮型男效應，令《Sherlock》開播獲得12.8%理想收視，更是「月九」連續6季開播，都獲得雙位數字收視佳績。圖：網上圖片

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