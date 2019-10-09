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﻿《罪夢者》忍臭爬水渠 張孝全逃獄救被綁架仔

2019-10-09 列印
■王柏傑大方展露人魚線。
■張孝全為逃獄不惜忍臭爬入地下水渠。
■張孝全視兒子如命根，為救被綁架的兒子而冒死逃獄。
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　　Netflix首部華語原創劇《罪夢者》將於月尾全球播映，昨日發布正式預告，可見經常Show肌的張孝全為拯救遭綁架的兒子，不惜忍惡臭爬入地下水渠逃獄，而脾氣火爆、跟全全稱兄道弟的黑道中人王柏傑配合劇情而大方展露苦練多時人魚線。

　　《罪夢者》講述張孝全飾演的阿全為首的黑道四兄弟，因一場綁架案被捕入獄，多年後阿全的兒子被綁架，而綁匪想要的「贖金」竟是自己，因此他決心為家人冒險逃獄，但這個決定也讓四兄弟捲入腥風血雨的黑道鬥爭之中。由張孝全、王柏傑、章立衡及周洺甫組成的四兄弟，在劇中經歷多場出生入死驚險場面。王柏傑更赤膊上陣，大方展露人魚線益Fans！
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