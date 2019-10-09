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﻿樓南光籲被摸勿啞忍 王敏奕拍非禮戲感委屈

2019-10-09 列印
■劇集以性騷擾為題，成網民熱話。
■王敏奕認為拍攝前夾咗反而唔自然，所以埋位先知大家點演！
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　　ViuTV劇集《假設性無罪》以職場性騷擾為題材，揭示職場不良文化，話題性十足。今晚播出的一集講到飾演老闆的樓南光「鹹豬手」女下屬王敏奕 ，嚇得女方驚慌失措。

　　樓南光表示劇本逼真，曾見過女藝員在片場被摸：「呢個故事好真實，我以前見過有人打住關懷旗號，隻手就喺人哋身體游走！發生呢啲事，最好由當事人出聲，可能佢哋喺契兄妹或者老朋友呢！最好嘅方法就係私底下提佢，如果唔鍾意記得出聲！」

　　王敏奕表示與樓南光拍攝這場戲時，刻意不綵排，希望以最真實反應演出，她說「我記得初入行拍電影時，拍過一場非禮戲份，當時喺劇中着得比較性感，加上現場好多男士，嗰次就真係感到委屈喇！」
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