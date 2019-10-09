  • 2019年10月9日 星期三
  • 28º
  • 69%
熱門： 禁蒙面法緊急法修例風波林鄭月娥港鐵

日報新聞 > 娛樂

﻿學校拍MV回到那些年 何雁詩搵餅印少女扮自己

2019-10-09 列印
■Stephanie與飾演自己年輕版的游嘉欣拍MV。
Previous Next

　　何雁詩( Stephanie) 日前為新歌，劇集《牛下女高音》的片尾曲《我會想念他》拍攝 MV，Stephanie亦有份參與此劇的拍攝，覺得歌曲應該要配合一種「那些年」嘅感覺，所以提議拍攝有關校園情懷的故事。

　　導演安排在一所學校取景拍攝MV，導演找來美少女游嘉欣飾演年輕版的Stephanie，因為兩個同樣眼大大兼有健康膚色，Stephanie 笑說：「之前睇嘉欣幫林師傑拍嘅《傳說》MV，我霎眼睇到都以為係自己，不過嘉欣比我生得高大，好彩穿上高踭鞋其實又唔算差太遠。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd