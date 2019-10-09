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﻿羅霖為養仔笑言做到80歲

2019-10-09 列印
■羅霖希望退休後可以讀大學。
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　　為供養三個兒子，羅霖離婚後努力工作，昨日出席一公開活動時透露，大仔先後在英美修讀法律，因壓力及同學言語挑釁決定回港轉讀平面設計，浪費了3年時間和7位數字學費，雖然羅霖不開心，但也體諒並笑言要繼續努力工作，要做到80歲。

　　羅霖的細仔目前讀中學，希望將來讀大學會有獎學金資助。她自己當年因經濟環境無法到外國留學，並認為小朋友出國讀書可變得獨立及思想成熟，她的二仔在美國修讀心理學，因成績好獲學校提供獎學金，令她覺得好安慰。
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