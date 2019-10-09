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遇襲受傷縫針報平安 馬蹄露：現在還可以

2019-10-09 列印
■馬蹄露在旺角遇襲受傷披血。
■馬蹄露貼出傷勢相片。
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　　馬蹄露日前在旺角與示威者爆發肢體衝突，混亂中遇襲受傷，嘴角及頸部流血。昨日凌晨，馬蹄露在社交網展示傷勢相片報平安，可見她的唇邊、下巴以及後腦位置傷口須縫針，她留言道：「向大家報平安『現在還可以』。」

圖：網上及資料圖片

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