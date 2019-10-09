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泳兒開騷歌衫未讓男友過目

2019-10-09 列印
■泳兒大讚新鄰居很友善。
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　　泳兒昨日排練本月16日假九展舉行的個唱，身形看來纖瘦不少的她說是因早前患重感冒，加上吃得清淡兼做健身運動，氣管情況仍欠佳。泳兒正積極練歌，早前唱歌老師到她的家為其練歌被舊鄰居投訴，新鄰居則很友善。她又透露，個唱中有不少舞蹈，其中串燒歌有大隻性感男生穿着高跟鞋跳舞，她有一件類似泳衣款式的歌衫還未讓男友過目呢！

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