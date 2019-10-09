﻿內地唔Buy 孖陳豪鬧市 被港粉「集郵」呵番 視后李佳芯 晒長腿演技大爆發

去年憑電視劇《BB來了》首封無線視后嘅李佳芯（Ali），之前於社交網呼籲港人登記做選民，而遭內地網民封殺，更傳出被大台「雪藏」。不過，日前本報記者直擊Ali和視帝陳豪，現身銅鑼灣拍新劇《愛美麗狂想曲》時不知幾受歡迎！當日見Ali短裙晒長直靚腿，拍攝一場大想頭嘅傻大姐搞笑戲，幾個鏡頭都一、兩take OK。其間，途人紛紛圍住人夫和女神合照，視帝視后出巡，非常熱鬧。







女神Ali連月嚟飽受攻擊兼要通宵趕拍新劇《愛美麗狂想曲》，坦言「身心疲累」，好在唔使開工時，仲有男友陳炳銓甜蜜慰藉。近日，更有指Ali被飛出《BB來了2》，由岑麗香頂上，連帶男主角黎諾懿亦被馬國明頂替；而《踩過界II》亦無得留低，改由張曦雯做女主角。對於《BB 2》易角一事，Ali稱之前收到消息該劇押後至明年拍攝，換上馬明和香香，自己唔會失望，又謂公司換角色非首次。



認真對稿



日前下午，Ali和三度合作嘅陳豪踩落銅鑼灣拍《愛美麗》外景。視帝視后捱熱在街上對稿後，才正式拍攝。當日戲份講述短裙Ali和陳豪瘋狂掃寢具後，再在街頭得意忘形，見女方愈講愈興奮，雙手fing高枕頭說：「嗰日喺會場唔該晒你呀！如果你再撮合我哋拍拖，到時佢派架私人飛機嚟接我去阿拉斯加食長腳蟹就好嘞！」只見陳豪一手扯住Ali，再沒好氣說：「CEO呀！CEO呀！We over there。」搞到Ali勁無癮。



由於現場太多雜音，導演要求拍多次，二人都笑笑口再埋位，非常專業。及至到陳豪出手扯回Ali行返前面時，Ali高踭鞋被渠蓋kick實，陳豪見狀馬上叫人幫幫佢同時又無放手，怕Ali跌倒，然後風趣說：「佢(Ali)起磚呀！」二人隨即對望爆笑。其後拍埋唔同角度鏡頭，兩人準備離開時，火速被途人包圍求合照，Ali和陳豪友善留步，逐一跟fans傾偈和影相，大打親民牌。最後，見Ali上公司車換番自己衫，才上助手車齊齊走人。



採訪 : 梁志明