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喬妹出資印小冊子 贈日推廣韓國文化

2019-10-10 列印
■喬妹落力宣揚韓國歷史文化。
■劉在石捐錢幫助風災災民。
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　　韓星宋慧喬與宋仲基離婚後，暫未宣佈拍攝影視新作。她亦曾與當地一所大學教授合作，推出宣傳韓國歷史文化的小冊子，於博物館等地派發。昨日是韓國的「韓文日」，該位教授透露，再獲宋慧喬出錢印製1萬本小冊子，送到二次大戰期間、朝鮮人被日軍強徵離鄉勞役的日本宇土口地區，供免費取閱。

　　此外，著名主持人劉在石亦捐出5,000萬韓圜（約32.5萬港元），幫助早前受颱風影響的韓國災民。

圖：網上圖片

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