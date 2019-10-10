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史高西斯貶Marvel電影 羅拔唐尼反駁：不合理

2019-10-10 列印
■羅拔稱會接受不同的意見。
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　　名導馬田史高西斯早前表示「Marvel電影宇宙」的超級英雄片「不是電影」，「鐵甲奇俠」羅拔唐尼日前接受Howard Stern的電台節目訪問時反擊說︰「我感謝他的意見，因為我們接受不同的意見，才能找到中心點及繼續向前。」

　　Howard問羅拔會否因而感到被侮辱？羅拔說︰「就好似說Howard Stern的節目不是電台節目，這根本是不合理！」此外，「蜘蛛俠」湯姆賀倫昨公開剷青照片，即嚇壞一眾fans，有指他是為新片《Cherry》剃頭。圖：網上圖片

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