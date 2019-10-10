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Sammi盡心照顧年邁父母

2019-10-10 列印
■Sammi對父親入院相當緊張。 網上圖片
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　　鄭秀文（Sammi）日前透露母親「生蛇」，想不到母親尚未痊瘉，父親亦病倒入院檢查，幸很快可回家。

　　Sammi昨日在社交網貼出一張父親留院的照片，並指年老的父母身體都很弱，她更有所領悟地說：「生命本是不斷的經歷和學習，身體壯的照顧身體弱的，年壯的就保護老弱，生命就是如此在愛和磨練中生生不息。父母一直無條件的去養育愛護子女，現在父母老了，需要我們，我們就要盡全心去照顧父母。」

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