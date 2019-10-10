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年初外地嫁圈外人 35歲楊秀惠認秘婚

2019-10-10 列印
■港姐出身的楊秀惠擁有一雙長腿。資料圖片
■楊秀惠深夜偕夫在社交網晒婚戒。網上圖片
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　　現年35歲、早前憑演出劇集《大帥哥》「艾妞」一角獲Fans好評的楊秀惠，昨日被指已為人妻，上月在港入紙排期結婚。她昨晚接獲查詢後，向各方傳媒承認喜訊道，「多謝大家祝福！我哋已經註冊，我同我先生其實在今年初已經在外地結了婚，但因為我先生是圈外人，所以想低調處理。」

　　楊秀惠昨慢深夜則在個人社交網貼文及分享新相，相中只見她和老公戴上婚戒的手緊靠甚溫馨，她亦留言道，「謝謝大家的祝福」，Fans和網友紛留言送上祝福，約半小時亦獲逾萬網民讚好！

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