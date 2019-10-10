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﻿愛犬離世 寵物店搵「新成員」 凍齡人夫苗僑偉Man爆護素顏愛妻

2019-10-10 列印
等太太攞狗 ■三哥一早去寵物店ready取新買小狗，等埋愛妻到達，恩愛夫婦再happy玩多成個鐘才走人。
三嫂後腳到 ■無化妝嘅三嫂戚美珍，保養得宜。
愛心狗奴 ■養狗多年嘅三哥，抱住小狗時愛心氾濫。
疑似新寵 ■見三哥離開時抱住一隻深色小隻，加上手上文件，似剛買新寵。
模範夫婦 ■入行多年零緋聞嘅三哥三嫂，結婚29年，非常恩愛。
邁向30周年 ■今年1月，三嫂57歲生日P，同丈丈順道慶祝埋結婚29周年，二人肉緊咀嘴。
一屋靚人 ■苗僑偉與戚美珍90年結婚，現育有28歲大女苗彤（右三）；26歲孻仔苗俊（右二），星味兩姊弟大學畢業後，現居溫哥華，未有跟隨父母入行。
悼念牧羊犬 ■6月時，三哥大女在社交網悼念牧羊犬，懷念自12歲起與愛犬共度嘅歡樂時光。
網劇熱播 ■三哥主演嘅邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》，日前在內地完美收官。
星二代愛攝影 苗僑偉與戚美珍嘅大女苗彤，天生明星相。28歲嘅佢樣靚身材正，在UBC大學畢業後，曾獲TVB邀請參選港姐，但佢醉心攝影，現為專業攝影師。
﻿愛犬離世 寵物店搵「新成員」 凍齡人夫苗僑偉Man爆護素顏愛妻
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        神級凍齡人夫苗僑偉(三哥)，去年已「登六」，但外貌勁保鮮，型過唔少小生。月前，其索囡苗彤喺社交網誌貼出剛過身嘅愛犬黑白相，傷心悼念。日前，愛心狗主三哥約愛妻戚美珍前後腳抵銅鑼灣一間寵物店，為屋企添「新成員」。見型夫在店內玩抱小狗，笑得好開心。其後，三哥發現有本報記者，怕愛妻素顏上鏡，即出門與記者吹水，man爆護太太呀！



縱橫影視圈40年嘅三哥常有佳作，繼月前佢同劉德華、古天樂主演嘅電影《掃毒2天地對決》叫好叫座，近日亦有部邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》在內地熱播，帶挈《飛虎2》導演李惠民喺過去釜山舉行嘅第一屆「Asia Contents Awards」頒獎典禮中獲得「終身成就獎」。監製樂易玲仲公告喜訊，下年年初會開拍《飛虎III》。

逗玩小狗逾兩小時

近日正開拍無線新劇《使徒行者3》嘅三哥，日前唔使開工，就偕助手現身銅牌灣近總統戲院嘅寵物店。一向愛狗如命，先後養過牧羊狗、鬆獅犬等嘅三哥在店內逗玩小狗。其間見佢抱起一隻黑色小狗，似抱BB咁溫柔呵護。狗奴三哥又不時與店主大講養狗經，一傾就成個鐘，快樂不知時日過。其後，零妝三嫂揸車抵達，「愛妻號」三哥即叫司機幫忙搵位泊車，等埋愛妻一齊入寵物店後，三哥笑容更多、笑得更燦爛。恩愛夫婦輪流抱玩店內小狗，話咁快又過多一個鐘。

此時，三哥發現本報記者在門外，即向素顏愛妻通水，着太太背對門口坐，然後走出門與記者埋身吹水。三哥先笑問記者有乜好影？然後友善說：「嚟買狗糧之嘛！」其後，三哥折返舖頭，跟店主傾多廿分鐘，就拎住啲文件、一袋狗糧及寵物用品，抱住一隻深色小狗離開，似同老婆成功揀中「新成員」，可以畀個surprise身在溫哥華嘅囡囡啦！

本報記者
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