﻿愛犬離世 寵物店搵「新成員」 凍齡人夫苗僑偉Man爆護素顏愛妻

神級凍齡人夫苗僑偉(三哥)，去年已「登六」，但外貌勁保鮮，型過唔少小生。月前，其索囡苗彤喺社交網誌貼出剛過身嘅愛犬黑白相，傷心悼念。日前，愛心狗主三哥約愛妻戚美珍前後腳抵銅鑼灣一間寵物店，為屋企添「新成員」。見型夫在店內玩抱小狗，笑得好開心。其後，三哥發現有本報記者，怕愛妻素顏上鏡，即出門與記者吹水，man爆護太太呀！







縱橫影視圈40年嘅三哥常有佳作，繼月前佢同劉德華、古天樂主演嘅電影《掃毒2天地對決》叫好叫座，近日亦有部邵氏網劇《飛虎之雷霆極戰》在內地熱播，帶挈《飛虎2》導演李惠民喺過去釜山舉行嘅第一屆「Asia Contents Awards」頒獎典禮中獲得「終身成就獎」。監製樂易玲仲公告喜訊，下年年初會開拍《飛虎III》。



逗玩小狗逾兩小時



近日正開拍無線新劇《使徒行者3》嘅三哥，日前唔使開工，就偕助手現身銅牌灣近總統戲院嘅寵物店。一向愛狗如命，先後養過牧羊狗、鬆獅犬等嘅三哥在店內逗玩小狗。其間見佢抱起一隻黑色小狗，似抱BB咁溫柔呵護。狗奴三哥又不時與店主大講養狗經，一傾就成個鐘，快樂不知時日過。其後，零妝三嫂揸車抵達，「愛妻號」三哥即叫司機幫忙搵位泊車，等埋愛妻一齊入寵物店後，三哥笑容更多、笑得更燦爛。恩愛夫婦輪流抱玩店內小狗，話咁快又過多一個鐘。



此時，三哥發現本報記者在門外，即向素顏愛妻通水，着太太背對門口坐，然後走出門與記者埋身吹水。三哥先笑問記者有乜好影？然後友善說：「嚟買狗糧之嘛！」其後，三哥折返舖頭，跟店主傾多廿分鐘，就拎住啲文件、一袋狗糧及寵物用品，抱住一隻深色小狗離開，似同老婆成功揀中「新成員」，可以畀個surprise身在溫哥華嘅囡囡啦！



本報記者