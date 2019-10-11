﻿做憶子狂母嚇親觀眾 趙希洛驚咗BB唔敢做媽咪

TVB熱播劇《金宵大廈》好評如潮，在單元《嬰》中演憶子成狂「何太」的趙希洛（Candice）更被受讚賞，更有觀眾指被她嚇親。她笑說：「嗰吓有小小矛盾，除咗講『多謝』同埋『唔好意思，對唔住呀，我唔係有心嚇親你。』之外真係唔識畀咩反應。」對於被指是「無線御用癲婆」，Candice說：「一諗起癲婆就諗起我就唔好嘞，諗我係個多元化嘅演員好啲。」



自《嬰》單元出街後，趙希洛覺得最大變化係做咗「何太」，她大笑說：「首先我未嫁㗎，希望將來唔好嫁個姓何，否則都有啲大鑊，我都驚驚哋！」不過，暫時觀眾驚「何太」多啲，特別係媽咪級觀眾：「有一集播出時我去咗個媽咪級朋友屋企睇，因為屋內燈光昏暗，我同佢都驚到要攬住個Cushion睇。為免嚇親細路，我叫佢嘅6歲囡囡唔好睇，但阿女好叻豬話唔怕，仲指住我話：『你喺度嘛，電視機嗰個係假㗎。』」



Candice覺得媽咪級觀眾會代入何太角色，「我永遠宏觀去睇一個角色，好多人覺得何太係一個壞人，但何太產後不久BB就死咗，冇一個媽咪可以咁快放得低，加上老公又離開佢，打擊好大，自己再加入有產後抑鬱因素。雖然我未做過媽咪，但會用同寵物嘅關係去諗，假設失去愛犬嘅痛，所以有場戲話我喺牀上發夢，我流嗰啲係真眼淚。」問到拍完後會否母性大發？她說：「我反而好驚BB呀，之前拍過《超能老豆》做兩個5歲及6歲嘅小朋友媽咪，同小朋友合作經已係大挑戰，點知今次對手係BB，而且佢勁憎拍戲，一入廠就喊到拆天，就算點o氹佢都冇用，而且好黐身，無時無刻要媽咪抱住。原來做媽咪唔簡單，o依家先明白點解女性寧可返工，都唔願留喺屋企湊B。」



採訪：方騫平 髮型：Jay Cheung 化妝：Stephen Lau 服裝：N12H