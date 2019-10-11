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泳兒下海浸到皺皮

2019-10-11 列印
■泳兒在MV化身Falling Angel。
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　　泳兒繼《野木蘭》後，再推出新歌《花心》，《野》曲MV講天使同魔鬼轉化成人，《花心》就講佢哋變成人之後想做乜嘢？MV中飾演Falling Angel的泳兒轉化為人後，擁有超能力，故會見到不少懸浮鏡頭。

　　該MV是在東龍島取景，泳兒並要下海玩濕身，她說︰「我要浸喺水入面，面部唔使落水，導演諗住只係浸一下，但係啲浪一沖過嚟，成個浪冚住咗我塊面，都飲咗幾次海水！雖然唔係浸咗好耐，但一上水就發覺浸到皺咗皮，哈哈！」

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