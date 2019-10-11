陳山聰法國浪漫婚照曝光

陳山聰將於下月1日迎娶拍拖5年多的圈外女友陳麗萍（Apple），他昨日發放早前在法國拍攝的婚紗照，見到二人甜蜜溫馨。山聰表示：「其實我同太太拍拖這5年，都無為她做過甚麼浪漫事情，現在終於要結婚，所以好想帶她去一個好浪漫地方影相補數，希望畀到她有個美好回憶。」並開腔感謝蘇永康夫婦仗義幫忙，才有這套有型禮服。



對於相中Apple以手遮肚爆雙喜臨門疑雲，山聰昨日帶笑否認，強調當然不是大肚，笑言Apple被大家說肥會好傷心，只是拍照擺甫士，如有喜會公佈，又表示因要拍劇集《大步走》日夜開工，對生BB隨緣。



另外，現年35歲的楊秀惠，前日被揭上月在港入紙排期結婚，她其後承認喜訊道，「多謝大家祝福！我哋已經註冊，我同我先生其實在今年初已經在外地結了婚，但因為我先生是圈外人，所以想低調處理。」



