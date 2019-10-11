摸頂投資房地產 馮盈盈自認係「明燈」

馮盈盈前晚錄影無線節目《娛樂大家》，自認玩遊戲好差的她表示雖然全情投入去玩，但去到邊個陣營都輸，不過知道上節目玩，也有跟男友寶寶練習，結果也變成輸家，又自言說謊不叻，自認為誠實的小寶寶。盈盈自嘲無論玩遊戲或賭博是「明燈」，每次賭錢都輸得一乾二淨。談到投資方面，她笑言投資涉及風險會好謹慎，但去年投資房地產摸頂入市，但未知蝕幾多。問到可有嚇怕男友？她說：「其實有咩想買記得買我對家，但贏的話要分返畀我。」



同場有離巢後首度回無線的李天翔，他表示為台慶劇《解決師》宣傳，所以跟一眾演員參與節目。回復自由身的他，表示將會有電影工作，又指無論自己到各地工作也無所謂，太太很明白事理，亦很支持他。



