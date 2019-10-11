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Kenny預告飛歐洲拍性感寫真

2019-10-11 列印
■關智斌休息過後要再度投入工作。
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　　關智斌（Kenny）早前在紅館完成個唱後往日本旅行充電，他昨日出席公開活動時透露，計劃稍後到歐洲影靚相，現時要節食操Fit身形。問到是否穿泳褲晒肌？他笑言會有性感效果。另外，Kenny早前跟何超蓮化妝大變身拍攝宣傳片，他坦言想不到超蓮表現得甚投入，演出亦揮灑自如，他自己就有點緊張呢！

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