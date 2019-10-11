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Baby用過吸油紙竟遭兜售

2019-10-11 列印
■Baby現身頓成網民焦點。
■有人聲稱放售Baby等人使用過的物品。
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　　有網民昨透露，在東京遇到參與真人騷《潮流合夥人》的Angelababy、吳亦凡和潘瑋柏等吃火鍋，其後有人竟在網上發文，聲稱放售Baby用過的吸油紙和吳亦凡用過的筷子！網民紛留言議論，有人直指「太惡了」、這種行為屬「病態」！

圖：網上圖片

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