﻿娛圈有愛 姐級藝人報紙包錢助渡難關 林子博感謝 Sammi古仔救老婆

林子博為了照顧罹患極罕癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期的老婆董燕君（Shirley）及一對年幼子女，心力交瘁，同時間合作十年，約滿TVB後無得留低。幸好娛圈有愛，本周三晚（9日），TVB《娛樂新聞台》監製張志明率一班主播跟林子博食火鍋Farewell，他有感而發說：「我冇怪過TVB，主持娛樂新聞咁多年為我帶嚟人脈，喺呢件事上好幫到手，唯有講句江湖再見！」因為醫藥費昂貴，他坦言，鄭秀文、張衛健及古天樂等，甚至在TVB極具地位嘅姐級藝員都有出錢出力助他渡難關，所以生活費及太太醫藥費暫時OK，大家可放心。



繼「A記同學會」鮑起靜、江美儀、袁文傑、蔡國威、陳煒及陳啟泰等設飯局為兩公婆打氣外，TVB高層張志明都有情有義，林子博點名讚揚說：「當年東亞衛視執笠我冇嘢做，佢一手一腳帶我入TVB。我唔係生意人，但明白作為一個企業，冇收入何來有開支？我會抽離啲睇返成個大環境，只不過我咁唔好彩，呢段時間屋企有事啫，希望唔好再黑落去！」



陪伴老婆勇敢抗癌



雖然老婆患病又不獲續約，但林子博好樂觀。「當初沙士死咁多人，我執番身彩仲有命留喺呢個世上玩，無論順境逆境應該冇乜問題，最緊要健康。以前做《今日睇真啲》見得太多生離死別，世界上有太多諗唔到嘅嘢。我都有同太太講呢啲道理，正如我控制唔到份工一樣，咁就唔好諗，佢食藥、做化療呢啲嘢都唔係佢控制範圍內，佢冇得揀，我可以做到係幫手控制佢，分散太太注意力，令佢開心啲。」子博最感恩出事後，各界紛紛相助：「高皓正搵我幫一間慈善機構做Part Time，簽半年，每個月2萬，加埋接咗3個收現金嘅司儀Job，收入同以往喺TVB兩萬幾月薪差唔多，慳慳哋勉強夠家庭開支，仲冇咁困身，因為年尾前都要陪老婆做化療，每3周做一次，我好想陪佢行埋呢段辛苦嘅



路先。」



藝人齊助太太醫療



問到太太醫藥費方面，子博感激娛圈人幫助，如鄭秀文、張衛健及古天樂等，「具體幫咗幾多，點幫就唔好公開喇，古天樂話10月中返港會再搵我，初入行就係拍電影，我梗係想拍戲啦；家燕姐大女石祐珊話介紹我幫一間公司做市場管理；張衛健錄咗條聲同我哋打氣：『Shirley加油呀，大帥哥撐你，都會為你哋祈禱，好快會冇事，最緊要保持良好心態，開心又一日，唔開心又一日，日日都笑騎騎面對一切。』最意外係一位有份量嘅姐級藝人，佢送我兩袋嘢，一袋係月餅，一袋係用報紙包住一卷比拳頭細啲物體，打開有一疊千元鈔票，有幾多錢就唔透露喇，我知佢唔想公開，但我真心好感激佢，呢啲錢全部會用返喺太太嘅醫療支出。」



自己努力跑生活費



老婆醫藥費有善心藝人幫忙，至於生活費就由子博『跑數』，兩者不能混淆。「之前太太完成咗第一個階段化療，但腫瘤有抗藥性，暫時冇乜料到，唯有不斷轉藥，口依家等緊第3隻化療藥報告，預計兩周後會有結果。太太好擔心12月後完成所有化療後點算好？我唯有安慰佢：『可以繼續做西醫以外嘅事，如做艾灸、食幹細胞健康產品、做量子療法等。』用捐款樣樣試吓啦，最希望報告結果話新藥有料到，咁即使12月完咗化療，都可以Keep住用其他方法抗癌，病人心理狀態都好重要。」原先行樂獅子會辦動畫電影《長毛雪寶》慈善放映場幫太太籌醫療費，但我要求幫埋同路人（3個病友），既然有咁多人幫我，我都要幫返其他人，日後會做更多慈善，用愛去感染其他人。」



採訪：方騫平 攝影：李權威



場地：Cubus 28@開平道



