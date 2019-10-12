演唱會前晒肌熱身 ﻿天堂鳥﻿﻿召喚MIRROR一齊玩﻿

ViuTV成功打造組合MIRROR，出道5年的男子跳唱組合天堂鳥(BOP)坦言好想跟他們同台切磋，歐喬鋒（Tyrese）、葉灝基（Gordon）、許俊豪（Lincoln）異口同聲話唔怕樂壇僧多粥少，Gordon說：「我哋啱啱出返嚟，好開心見到MIRROR，反映男子跳唱組合有得做，仲有希望呀，有人同行總好過孤身作戰。」三人更有意邀請MIRROR做其演唱會的嘉賓，Lincoln忽發奇想覺得一齊做真人Show更過癮。採訪：方騫平 場地：九五茶座放宮樂園@Megabox







雖然受社會氣氛影響，但天堂鳥難得簽返公司「重生」，絕對冇放慢腳步，除咗為下月演唱會備戰外，仲出新歌《重新》，Gordon說：「出道5年經歷過好多高高低低，我哋有好同唔好嘅一面，希望歌詞畀到大家有蛻變重新嘅感覺。」Tyrese補充，「新歌曲風比較搖滾，擺脫小鮮肉形象，漸走成熟路線，令人感覺到我哋成長。」



MV中Lincoln赤祼上身演出，大晒肌肉，他笑指係公司隨機抽出嚟嘅安排，但Gordon就忍唔住多謝Lincoln的犧牲，又強調其實各自有solo位，互不搶鏡：「我負責入錢落點唱機帶領大家歸隊，Tyrese有幕要喺水底張開眼睛來代表甦醒，好辛苦咁拍咗7次。」Lincoln說：「我胸肌都有41吋，算係展示努力成果，應該唔夠羅仲謙勁，不過，主要都係睇身形同線條，自己唔評論body吸唔吸引，但有朋友同粉絲好嘩然，有評語話流鼻血，亦有畀心心眼，今次算係演唱會前一個熱身。」雖然11月演唱會延期，三人沒有氣餒，更想搵埋戰友MIRROR一齊玩，喺舞台上加埋有14人一定夠晒熱鬧，Lincoln反認為一齊再跳冇乜特別，拍真人Show，一大堆男仔去玩好啲，Gordon即附和：「或者全部男仔入camp囉，實有啲嘢玩到出嚟。」



