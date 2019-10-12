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黃澤鋒笑談11磅愛女扭計

2019-10-12 列印
■錢小豪前來祝賀「小黃妃」。
■黃澤鋒夫婦親吻寶貝女。
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　　現年52歲的黃澤鋒昨為B女「小黃妃」(黃熙恩)，舉行筵開50席的百日宴。黃澤鋒透露，因住所樓上裝修噪音，令女兒頻頻扭計，谷到面紅紅便喊，幸好喊累就睡覺，又笑言女兒學識扭計，見到有人才會大聲喊，不然就是「Hea喊」。

　　黃澤鋒指熙恩體重已有11磅，是「米芝蓮」身形，他說：「B女吸收得很好，醫生亦叮囑我的太太要補充鈣質。」黃太陳麗麗透露要食豬皮及用醋撈飯，花膠很補但令她「塞奶」，並笑言「食唔起貴嘢」。澤鋒又笑言當年與太太婚禮很簡單，百日宴則「很大型」。

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